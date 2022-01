Ex-senadora Heloísa Helena estuda lançar candidatura coletiva pelo DF

Ela avalia aderir ao modelo em que mais de um político compõem um grupo para assumir um único assento no Legislativo

Ex-senadora e candidata à Presidência da República em 2006, Heloísa Helena (Rede-AL) estuda lançar uma candidatura coletiva à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal em 2022.

Ela avalia aderir ao modelo em que mais de um político compõem um grupo para assumir um único assento no Legislativo.

Helena evita falar sobre a candidatura coletiva, mas admite a mudança de domicílio eleitoral e afirma que há uma dúvida entre o Rio de Janeiro ou Brasília.

“Embora no DF a situação seja muito mais difícil, pois são apenas oito vagas, me sentiria mais à vontade, pois morei oito anos em Brasília com meus filhos e estou novamente trabalhando lá há um ano”, diz ela, que atualmente trabalha com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).