Ex-presidente do PT, Genoino se opõe a Alckmin como vice de Lula em 2022

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O ex-presidente do PT José Genoino é um dos nomes mais resistentes dentro do partido ao movimento para unir o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin na mesma chapa presidencial em 2022.

Um dos fundadores da legenda, ele tem ido na contramão de outros líderes históricos da sigla, como José Dirceu, que é um entusiasta da aliança com o ex-tucano.

“O que está em jogo é se a esquerda socialista será protagonista do enfrentamento do neoliberalismo ou se a esquerda será domesticada, domada para um projeto de melhorismo por dentro de um neoliberalismo com feição progressista”, disse Genoino em live com integrantes do PSOL.