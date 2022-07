Ex-membros da gestão Doria trabalharão em programa de governo de Tebet

O médico João Gabbardo, secretário-executivo do Ministério da Saúde durante a pandemia, colaborará com o programa em sua área

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O ex-ministro Rossieli Soares (PSDB) e o ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça (MDB) trabalharão na parte de educação do programa da senadora Simone Tebet (MDB).

O médico João Gabbardo, secretário-executivo do Ministério da Saúde durante a pandemia, colaborará com o programa em sua área.

Soares ocupou o cargo de secretário de Educação do governo de São Paulo durante a gestão João Doria (PSDB) até abril, quando deixou o posto para lançar candidatura a deputado federal. Na gestão, trabalhou com Gabbardo, que foi coordenador-executivo do Comitê Científico do estado.