Ex-deputada federal Cristiane Brasil vai ser candidata ao Senado por SP

A ex-deputada federal Cristiane Brasil será candidata do PTB ao Senado por São Paulo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14) pelo diretório estadual do partido.

Segundo o presidente da legenda em SP, Otávio Fakhoury, Cristiane foi escolhida “por seu engajamento político, seu trabalho profundo e intenso” e por ser filha de Roberto Jefferson -que ocupa a posição de presidente de honra da sigla.

Fakhoury disse que a ex-deputada é “querida pelo povo” e “com certeza, logrará êxito”. Cristiane Brasil comemorou o convite: “prometo trabalhar duramente pelo que é justo é correto”, disse.

Agora concorrendo por São Paulo, Cristiane Brasil tinha domicílio eleitoral no Rio de Janeiro. A carreira política dela começou em 2004, quando foi eleita vereadora da Câmara Municipal do RJ -cargo para o qual foi escolhida mais duas vezes, em 2008 e 2012. Em 2014, o Rio a elegeu deputada federal.

No estado, o candidato do partido ao Senado deve ser Daniel Silveira. Condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ameaças a ministros da Corte e ataques à democracia, o deputado federal disse que vai registrar sua candidatura.

Pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, contratada pelo Banco Genial e divulgada nesta quinta-feira, aponta Silveira empatado tecnicamente com Alessandro Molon (PSB-RJ) e Clarissa Garotinho (União Brasil-RJ). O político do PTB tem 7%, enquanto os outros dois têm 11% e 9%, respectivamente. A liderança é do senador Romário (PL-RJ), com 32% das intenções de voto.