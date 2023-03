Esquema de segurança frustra festa da chegada de Bolsonaro a Brasília

Por pedido da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), o ex-presidente deixou o Aeroporto de Brasília sem falar com apoiadores

Depois de 90 dias longe, Jair Bolsonaro finalmente está de volta ao Brasil. Após perder a eleição de 2022 e estrear o ‘hall’ de presidentes que concorreram e não conseguiram a reeleição, o político decidiu ir para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, e não participou da posse de Lula.

Apesar de distante fisicamente, Bolsonaro não deixou de comentar sobre a política, sempre postando em suas redes sociais criticas ao atual governo e fazendo comparações de quando estava no poder.

Com berço político no Rio de Janeiro, o político decidiu morar em Brasília, onde vai ocupar o cargo de presidente de honra do PL e liderar a oposição a Lula, já se preparando para as eleições municipais que ocorrem no próximo ano.

Acostumado a contar com o apoio de multidões durante suas campanhas eleitorais, Bolsonaro esperava ser recebido da mesma forma no Aeroporto de Brasília na manhã desta quinta-feira (30). Porém, o que se viu foi um grupo de no máximo 200 pessoas gritando ‘mito’, e que não conseguiram ver o capitão, que saiu pela lateral.

Vídeo: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Um ônibus com apoiadores do ex-presidente chegou a ser bloqueado nos arredores do Aeroporto JK, a fim de garantir a ordem no local.

Esse foi um pedido da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), que temia uma multidão no local. A decisão não agradou Bolsonaro, que disse que essa era uma tentativa de ‘tirar o doce’ de sua boca, feita pelo ministro Flávio Dino e o PT.

Em um trajeto que durou cerca de 20 minutos devido ao trânsito na capital federal, Bolsonaro foi levado à sede do PL, localizada no Brasil 21, na Asa Sul, para se encontrar com Michelle, Valdemar Costa Neto (presidente do partido) e Braga Netto (ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice). Lá, poucas pessoas de camisas verde e amarelas o esperavam.