Entidades esperam que liminares de Fachin sobre armas pressionem Kassio Nunes

O porte de trânsito para atiradores desportivos com a arma carregada já havia sido concedido pelo ex-presidente Michel Temer

Juliana Braga

Brasília, DF

Entidades da sociedade civil contrárias às armas esperam que as liminares do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin pressionem Kassio Nunes Marques a devolver as ações para julgamento.

Na avaliação dessas instituições, os despachos de Fachin atacam pontos importantes, mas, um dos mais preocupantes segue vigente: a autorização para os CAC’s transitarem com suas armas independente do trajeto e do horário.

O porte de trânsito para atiradores desportivos com a arma carregada já havia sido concedido pelo ex-presidente Michel Temer. O presidente Jair Bolsonaro (PL) incluiu caçadores e colecionadores e acrescentou à legislação que o trajeto pode ser feito “independente do horário”.

Às vésperas do 7 de setembro, Fachin determinou restrições sobre o número de armas e munições que podem ser obtidas por CACs (caçadores, atiradores e colecionadores), sob o argumento de aumento do risco de violência política na campanha eleitoral.

Fachin atendeu aos pedidos de forma liminar (provisória e urgente) em três ações, duas do PSB e uma do PT, contra trechos de decretos e portarias do governo que flexibilizavam essa possibilidade. Ele é o relator desses processos.

O julgamento das ações foi interrompido há um ano, depois de o ministro Kassio Nunes, indicado por Bolsonaro, pedir vista, ou seja, mais tempo para analisá-las. A expectativa é que, como boa parte dos tópicos já foi alvo de liminar, Kassio devolva logo para o plenário para as ações serem analisadas como um todo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Instituto Sou da Paz exaltou a atitude de Fachin, mas ressaltou que as liminares ainda não resolvem a questão.

“As decisões não revogam os decretos publicados pelo governo federal desde 2019, não proíbem a compra de armas pelos cidadãos e só geram efeitos para o futuro (não retroagem para armas já compradas). Contudo, anulam alguns pontos que o ministro considera terem extrapolado o poder regulamentar do governo, ou mesmo ofendido outros princípios da Constituição Federal, como o dever de proteção dos cidadãos brasileiros pelo Estado”, afirmou.