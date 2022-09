Enfermeiros convocam atos após suspensão do piso salarial no STF

O fórum também pediu para se reunir com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda nesta semana

Enfermeiros preparam manifestações em todos os estados, depois da liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso que suspendeu o novo piso salarial da categoria, neste domingo (4).

A convocação para os atos foi definida pelo Fórum Nacional da Enfermagem, que reúne entidades como a FNE (Federação Nacional dos Enfermeiros) e o Cofen (Conselho Federal da Enfermagem).

Os atos foram marcados para sexta-feira (9) e devem acontecer em frente a hospitais e casas de saúde.

