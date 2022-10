Encontro Mulheres com Bolsonaro reúne 3 mil pessoas em Teresina

Além de Michelle, ainda estiveram presentes as senadoras eleitas Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS)

Cerca de 3 mil pessoas compareceram ao encontro Mulheres com Bolsonaro, que contou com a presença da primeira-dama Michelle, na manhã desta sexta-feira (14), na capital piauiense Teresina.

Além de Michelle, ainda estiveram presentes as senadoras eleitas Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS) e as deputadas federais Rosângela Gomes (Republicanos-RJ) e Silvia Waiãpi (PL-AP).

Do Piauí, estiveram presentes o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, a senadora Eliane Nogueira, parlamentares, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todo o Piauí, além de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O evento foi aberto com uma prece da pastora Nayra Falcão e em seguida três mulheres piauienses deram depoimentos sobre como o governo federal mudou suas vidas através de programas sociais como o Casa Verde e Amarela e ações de reforma agrária.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro destacou a importância da participação das mulheres na campanha e disse que o presidente Jair Bolsonaro tem sido um grande defensor das mulheres e crianças brasileiras. “Já foram aprovados 78 projetos de lei da bancada feminina, voltados para as mulheres, e temos a expectativa de chegar a 100 projetos aprovados até o final do ano”, revelou Michelle.

A ex-ministra Damares Alves disse em sua fala que o Brasil nunca teve um presidente que cuidasse tanto das crianças. “Quando Bolsonaro se elegeu, ele prometeu ser protetor da infância, nunca teve um presidente que protegesse tanto as crianças como o presidente. Quando nós assumimos no Brasil, eram assassinadas 32 crianças por dia. Segundo relatório do Datasus da semana passada, o número de mortes violentas de crianças, em 3 anos e meio, caiu 53%. É o governo que protege crianças”, disse Damares.

A deputada federal Iracema Portella, organizadora do evento, falou sobre as obras do Governo Federal no Piauí, como a ponte de Santa Filomena, o viaduto do Mercado do Peixe e a duplicação da BR 316, que liga Teresina a Demerval Lobão, dentre outras; e também sobre o olhar do governo Bolsonaro para os mais vulneráveis. “Eu acompanhei muito desse trabalho, vi o quanto o governo federal tem cuidado das mulheres, das crianças e dos mais vulneráveis”, afirmou a parlamentar.

Michelle Bolsonaro está percorrendo o Brasil com o movimento Mulheres com Bolsonaro. De Teresina, a primeira-dama e sua comitiva seguem para São Luís e Fortaleza.