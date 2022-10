Lula promete mais refinarias e ‘tomar conta da Petrobras’ por autossuficiência

No discurso, Lula reforçou a campanha anti-abstenção e garantiu que, no Estado, haverá transporte coletivo gratuito no dia das eleições

Em comício em Recife, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu nesta sexta-feira construir refinarias e “tomar conta” da Petrobras, sem privatizá-la, para garantir a autossuficiência do País em refino

“Eu quero dizer para vocês que a gente vai fazer refinaria e o Brasil vai voltar a ser autossuficiente em refino”, declarou Lula em cima de carro de som, ao lado da candidata a governadora de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) e do prefeito de Recife, João Campos (PSB).

O ex-presidente prometeu terminar a Refinaria Abreu e Lima, que funciona parcialmente no litoral sul pernambucano. “Nós vamos tomar conta da Petrobras”, afirmou Lula, que reforçou ser contrário à privatização da estatal e de bancos públicos, bem como reiterou a promessa de, se eleito, acabar com o teto de gastos.

No discurso, Lula reforçou a campanha anti-abstenção e garantiu que, no Estado, haverá transporte coletivo gratuito no dia das eleições. “É outra eleição no segundo turno. Então o que é importante? É conversar com as pessoas que não foram votar”, declarou, com acenos ao eleitorado feminino, calcanhar de Aquiles de seu rival, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). “Se a mulher quiser, elege o presidente que quiser porque é maioria.”

