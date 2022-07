Encontro de altas patentes acontece em Brasília

Encontros bilaterais vão acontecer no âmbito da 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas que começa nesta semana

O Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, terá 10 reuniões bilaterais com os representantes militares de outros países durante a 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas que acontece esta semana em Brasília, segundo informou as Forças Armadas.

Todos os encontros bilaterais ocorrerão na quarta-feira (27), sendo o primeiro com o Ministro da Defesa dos EUA (Estados Unidos da América). Em seguida, Sérgio Nogueira terá encontros com militares do Equador, Uruguai, México e outros seis países.

Veja a lista e os horários das reuniões bilaterais de Paulo Sérgio:

O fórum multilateral, que ocorre na capital federal até esta sexta-feira (29), é composto por 34 países e foi criado em 1995 com o intuito de dividir “experiências e conhecimento recíproco”.