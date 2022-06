Empresários dizem que Faria Lima começa a se conformar com vitória do Lula

Ainda aborrecido com a estabilidade das pesquisas, o diretor de uma multinacional franze o nariz, ressalvando que a sensação é de insegurança

Joana Cunha

São Paulo, SP

Diante do cenário mostrado pela nova pesquisa Datafolha, com a polarização consolidada entre Lula e Bolsonaro e a esperança da terceira via ainda mais distante, empresários e altos executivos de grandes companhias começam a dizer que a Faria Lima está se conformando com a possibilidade de vitória do petista.

Ainda aborrecido com a estabilidade das pesquisas, o diretor de uma multinacional franze o nariz, ressalvando que a sensação é de insegurança com ambos.

Na opinião de um outro alto executivo, o motivo do humor atual são os recentes sinais enviados por Lula, que adoçaram seu programa de governo para o empresariado, especialmente o recuo na proposta de revogação da reforma trabalhista.

Bolsonaro, por outro lado, emitiu mensagens desagradáveis para esse público com as investidas sobre a Petrobras.

Segundo o Datafolha desta semana, o petista foi de 20% para 27% entre empresários na pesquisa espontânea com relação ao levantamento de maio.

Bolsonaro, por sua vez, aparece numericamente com menos sete pontos entre os empresários, embora ainda lidere com certa folga neste grupo -tinha 49%, e agora está com 42% na pesquisa espontânea.