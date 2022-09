Empresários bolsonaristas ignoram imbrochável nas redes sociais

Junior Durski, dono das redes de restaurantes Madero e Jeronimo, compartilhou um vídeo da manifestação bolsonarista

Joana Cunha

São Paulo, SP

Os empresários bolsonaristas que costumam se manifestar nas redes sociais comentaram o 7 de Setembro, mas sem endossar a declaração de que Bolsonaro é imbrochável.

Junior Durski, dono das redes de restaurantes Madero e Jeronimo, compartilhou um vídeo da manifestação bolsonarista em Brasília e escreveu “Deus abençoe nossa pátria”.

Gabriel Kanner, da família dona da Riachuelo, publicou uma mensagem dizendo que os pilares que fundaram o Brasil abrangem alegria, miscigenação e cristandade.

“A gente está passando por um despertar intelectual e cultural no Brasil que eu não vejo acontecendo nem na Europa e nem nos EUA. Tenho certeza de que a gente está formando uma geração de grandes homens e mulheres que vão ter muito a ensinar ao mundo”, disse Kanner em vídeo.

Salim Mattar (Localiza), que ocupou cargo de secretário no governo Bolsonaro, disse que no bicentenário da Independência, o país presencia censura, arbitrariedades e restrição de liberdade de expressão.

“Tem muita gente com raiva porque as manifestações de hoje foram pacíficas e ordeiras em todo país. Essa mesma gente está decepcionada pois esperavam um golpe ou ruptura institucional que nunca aconteceria. Essa mesma gente deseja o atraso do país com suas ideias de esquerda”, escreveu Mattar.

Winston Ling, conhecido como o empresário que apresentou Paulo Guedes a Bolsonaro em 2018, divulgou vídeos e fotos com imagens dos atos bolsonaristas desta quarta (7) e escreveu que “o povo brasileiro respondeu”.