Empresário que apresentou Guedes a Bolsonaro apoia permanência do ministro no cargo

“Com o Guedes lá, é melhor do que sem o Guedes lá”, publicou o empresário. A mensagem chega após a debandada de quatro integrantes da pasta

Joana Cunha

São Paulo-SP

O empresário Winston Ling, conhecido como o homem que apresentou Paulo Guedes a Jair Bolsonaro ainda na campanha presidencial em 2018, publicou na internet, nesta sexta-feira (22), uma mensagem de apoio à permanência do ministro no cargo.

“Com o Guedes lá, é melhor do que sem o Guedes lá”, publicou o empresário. A mensagem chega após a debandada de quatro integrantes da pasta, que pediram exoneração diante da pressão do governo pela mudança das regras do teto de gastos para bancar o programa social em ano eleitoral.

Nos últimos dias, Ling vem acompanhando o assunto com duras críticas à ameaça ao teto de gastos. “Com políticas fiscais assim, não precisamos mais de socialistas”, escreveu nas redes sociais na quarta-feira (20).