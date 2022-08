Empresário bolsonarista questiona urna após presidente dizer que respeitará eventual derrota

“Imprensa dos EUA detona urnas eletrônicas sem voto impresso”, escreveu Ling no Twitter

Joana Cunha

São Paulo, SP

Mesmo depois de Bolsonaro declarar, em motociata no fim de semana, que vai respeitar o resultado das urnas se não for reeleito, o empresário Winston Ling, seu apoiador desde as eleições de 2018, foi às redes sociais nesta segunda (22) para divulgar mensagem lançando dúvidas sobre a lisura do sistema eleitoral.

“Imprensa dos EUA detona urnas eletrônicas sem voto impresso”, escreveu Ling no Twitter.

O empresário é conhecido como o responsável por apresentar Paulo Guedes a Bolsonaro ainda na campanha há quatro anos.

A urna eletrônica tem variadas medidas de segurança e auditoria, em suas diferentes etapas, inclusive com participação de instituições e grupos externos ao TSE. Não há evidências de que tenham ocorrido fraudes em eleições com uso da urna eletrônica.