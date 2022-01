Em pré-campanha, Tebet visitará favela de Paraisópolis e cidade no interior de SP

No dia anterior, Tebet estará em Itapetininga, no interior de São Paulo, com a prefeita Simone Marquetto, também do MDB

Fábio Zanini

São Paulo, SP A presidenciável Simone Tebet (MDB-MS) fará neste sábado (29) uma visita à favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, acompanhada do prefeito da capital, Ricardo Nunes, seu colega de sigla. A ideia é tratar do tema de reurbanização de favelas. No dia anterior, Tebet estará em Itapetininga, no interior de São Paulo, com a prefeita Simone Marquetto, também do MDB, para tratar de pautas da população feminina, entre outros temas. A senadora, que ganhou projeção na CPI da Covid, tem começado a percorrer diversos estados, tentando popularizar seu nome para a disputa presidencial. Apesar disso, vários partidos cortejam o MDB para compor uma coligação. Um deles é o PSDB, que sonha em ter Tebet como vice na chapa do governador de São Paulo, João Doria.