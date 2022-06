Em Natal, Bolsonaro volta a elogiar trabalho de Tereza, cotada para vice na chapa

“Quem botou ponto final nisso foi Geraldo, e não foi pela força não, foi pelo trabalho dele que deu título de terra a mais de 350 mil assentados pelo Brasil”, disse Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a elogiar nesta sexta-feira, 17, o trabalho da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é cotada para ser vice de sua chapa na busca pela reeleição. A menção à aliada foi feita em evento em Natal, no Rio Grande do Norte, durante discurso do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho, ao falar sobre a atuação da entidade na concessão de títulos de terra.

“Vocês não ouvem mais nada sobre invasão do MST. Quem botou ponto final nisso foi Geraldo, e não foi pela força não, foi pelo trabalho dele que deu título de terra a mais de 350 mil assentados pelo Brasil”, disse Bolsonaro, voltando a falar que a meta é de ultrapassar a marca dos 400 mil títulos de terra distribuídos.

“Essas pessoas eram usadas pelo MST para invadir propriedades, tocar horror em fazendas, quando começou a trabalhar dando título a essas pessoas, elas tornaram-se cidadãs, pessoas de bem, passaram a cultivar suas terras, ter crédito para investir em agricultura. Ele liberou mais de 350 mil famílias pelo Brasil”, disse Bolsonaro, lembrando da vinculação do Incra ao Ministério da Agricultura.

Estadão conteúdo