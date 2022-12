Em live, Bolsonaro elenca feitos e fala em liberdade de expressão

Presidente declarou que a ampliação do porte de armas de fogo levou “paz para o campo” e lamentou críticas relacionadas a CACs

Após cerca de dois meses em silêncio, o presidente Jair Bolsonaro fez, nesta sexta-feira (30), uma live, nos moldes das que costumava fazer toda quinta-feira durante seu mandato. Na transmissão, Bolsonaro elencou feitos de seu governo e lamentou uma suposta restrição de liberdade de expressão.

Bolsonaro começou falando da atuação do Governo Federal na pandemia de covid-19, dizendo que, quando foi possível, adquiriu 500 milhões de vacinas contra a doença. Depois, disse que alguns políticos simpatizantes ao governo têm sofrido restrição de liberdade por conta de algumas falas. “As nossas liberdades estão sendo tollhidas, nós temos que lutar contra isso”.

O presidente seguiu com a live mencionando ações da atual gestão. Citou, como benfeitorias, a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação; os acordos do Financiamento Estudantil para estudantes endividados; as obras ferroviárias do país; a criação do Auxílio Emergencial, entre outras.

“Raras são as escolas que não têm internet no Norte e no Nordeste do Brasil”, declarou o presidente, dizendo que o acesso à internet foi ampliado em colégios das regiões citadas. Bolsonaro disse também que a ampliação do porte de arma de fogo deu tranquilidade a fazendeiros e afins. “Levamos a paz para o campo”.

Ainda sobre o porte de armas de fogo, Bolsonaro também lamentou críticas. “Se um CAC faz uma besteira, o mundo cai sobre nossa cabeça.”