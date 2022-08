Em Juiz de Fora, Bolsonaro veste colete à prova de balas

O presidente Bolsonaro voltou a discursar no calçadão Halfeld, local onde há quatro anos, em 2018, levou uma facada

No primeiro dia de campanha eleitoral, Bolsonaro teve um encontro com lideranças religiosas no Aeroclube de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde discursou no calçadão Halfeld, local onde há quatro anos, em 2018, levou uma facada.

Desta vez, para evitar novas ocorrências, o presidente vestiu um colete à prova de balas. Antes, ele havia participado de uma ‘motociata’ com apoiadores.

Bolsonaro estava acompanhado de seu vice, ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do coordenador de campanha, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além de candidatos locais, como o senador Carlos Viana (PL), que disputa o governo mineiro.