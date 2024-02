Em ano eleitoral, Lula exalta Paes e critica bolsonarismo em ida ao Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Meses antes das eleições municipais, o presidente Lula (PT) exaltou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), em evento nesta quarta-feira (7) na capital fluminense.

Presidente disse que é necessário “fazer justiça” a Paes. “Converso com muitos prefeitos e quero dizer que vocês têm um prefeito especial”, declarou. “O que a gente gostaria é que vocês respeitassem a diferença do prefeito que vocês tiveram há pouco tempo atrás, e do trabalho que ele [Paes] faz nesses anos em que voltou à prefeitura”.

Paes voltou à Prefeitura do Rio em 2020, sucedendo Marcelo Crivella (Republicanos). A expectativa é que ele concorra à reeleição em outubro, e partidos como PT e o PDT reivindicam a indicação do vice na chapa.

Lula também disse que nunca vai entender o que aconteceu na eleição para a Presidência em 2018, em que Jair Bolsonaro (PL) foi vencedor. “Confesso que vou morrer sem entender o que aconteceu nas eleições para presidente de 2018. O Brasil não merecia eleger uma praga de gafanhoto para dirigir esse país”, afirmou.