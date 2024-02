Concurso Público Nacional já é o maior em número de inscrições

Modelo inovador alcançou a marca de 1,7 milhão de inscritos. Candidatos podem se inscrever até esta sexta-feira (9/2)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) alcançou a marca de 1,7 milhão de inscritos, tornando-se o maior concurso da história do País em número de inscrições. O modelo inovador, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), segue com inscrições abertas até esta sexta-feira (09/02).

As 6.640 vagas para o serviço público federal ofertadas nos oito editais do Concurso Nacional abrangem todas as vinte e seis capitais de estado, Brasília e cidades do interior dos estados.

O objetivo do CPNU é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos da Administração Pública Federal. A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia 5 de maio.

Infográfico – Os principais dados do Concurso Nacional Unificado

Como se inscrever

O candidato deve acessar a página do GOV.BR . Em seguida, é necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, o candidato faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$60.

O CPNU permite a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.

Confira no canal do Ministério da Gestão no Youtube, uma série de vídeos de “tira dúvidas” sobre os editais do Concurso Nacional: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyamWeGB05we4rR1NpKj7Oy-2vxZqZrYG