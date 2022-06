Em alerta, GSI monitora possível novo ataque hacker contra o Estado

O receio de que um ministério ou uma empresa pública possa sofrer com uma atuação indesejada, fez com que o GSI elevasse o nível de alerta

A suspeita de uma nova invasão hacker nos sistemas de um importante órgão do governo tem preocupado servidores da Coordenação-Geral do Centro de Prevenção, Tratamento e Reposta a Incidentes Cibernéticos, órgão vinculado ao GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Segundo uma fonte ligada à área tecnológica, que teve a informação confirmada por um funcionário do departamento subordinado ao órgão controlado pelo general Augusto Heleno, o GSI monitora um possível novo ataque, que estaria para ocorrer nos próximos 45 dias.

O receio de que um ministério ou uma empresa pública possa sofrer com uma atuação de um hacker, fez com que o setor do GSI elevasse o nível de alerta interno.

A instituição sediada no Palácio do Planalto monitora novas invasões desde quando o DataSUS teve os dados roubados, durante a primeira invasão aos sistemas do Ministério da Saúde, ainda em 2020.

Há um consenso no GSI, contudo, de que os ataques cibernéticos que vêm acontecendo no país não estão sendo “sofisticados”, o que evidencia que os órgãos brasileiros possuem fragilidades nítidas.