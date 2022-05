Elon Musk recebeu medalha de Ordem ao Mérito da Defesa

Ele recebeu a honraria no grau de Comendador, o intermediário dos cinco que compõem a Ordem. O ministro Paulo Sérgio, estava presente

O empresário bilionário Elon Musk terá uma lembrança para levar de volta para casa do Brasil. Ele foi condecorado com a medalha de Ordem ao Mérito concedida pelo Ministério da Defesa.

Ele recebeu a honraria no grau de Comendador, o intermediário dos cinco que compõem a Ordem.

O ministro da pasta, Paulo Sérgio Nogueira, participou do evento “Conecta Amazônia”, organizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria e que teve a presença também do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de empresários.

Ele destacou que as Forças Armadas colaboram para o desenvolvimento econômico sustentável da região, dando proteção ao meio ambiente e apoio à população amazônica.

“Cerca de 35 milhões de brasileiros habitam o que se denomina Amazônia Legal. No Ministério da Defesa, profissionais dedicados, civis e militares, trabalham no sentido de ampliar a atuação do Estado brasileiro em regiões estratégicas, como a Amazônia,” disse.

Ao Painel, disse que reuniões técnicas futuras ocorrerão para acertar os detalhes da parceria do governo com a empresa de Musk no fornecimento de satélites para conectar a Amazônia.

Quem também estava presente era o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). Ele compartilhou por meio de um aplicativo de mensagens uma montagem em que Bolsonaro e Musk aparecem como se fossem personagens do seriado japonês Power Rangers.

Sem revelar valores ou assinar contratos, o governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira (20) uma parceria com a Starlink, do bilionário, que deve colocar satélites de baixa altitude na Amazônia.

Em novembro do ano passado, o Ministério das Comunicações já havia divulgado esse potencial acordo e o chamado de parceria. É a terceira vez que a pasta se reúne com o dono da Tesla e da SpaceX.