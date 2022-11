Eleições: Moraes determina desobstrução de vias públicas sob pena de multa

O ministro ainda ordenou a aplicações de multa de R$ 100 mil por hora aos manifestantes ou empresas que se recusarem a deixar os locais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta sexta-feira (11), que as polícias Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF) e militares dos estados desobstruam imediatamente todas as vias públicas ainda ocupadas por manifestações contrárias ao resultado das eleições.

As manifestações começaram no último dia 31, horas após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o atual presidente de República Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

Ainda que a maioria das movimentações já tenha acabado, Moraes afirmou ter recebido informações de que algumas cidades do Acre e de Minas Gerais ainda tem rodovias bloqueadas.