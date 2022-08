Eleições 2022: A princípio, a ideia é ir aos debates, diz Bolsonaro

“Não quero que o BNDES volte a emprestar dinheiro para ditaduras”, acrescentou, em nova pista da retórica a ser adotada após o início efetivo da campanha

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que “a princípio” a ideia é comparecer aos debates eleitorais. “Eu pretendo ir aos debates, na política tudo é dinâmico”, ponderou, em entrevista ao SBT. Ele garantiu que a decisão não depende da presença de seu maior rival na disputa pelo Palácio do Planalto, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. “Não vou dar bola”

Ao detalhar o que pretende dizer nos debates, Bolsonaro afirmou que vai destacar as políticas do governo para as mulheres, segmento do eleitorado no qual enfrenta grande rejeição. “Defendo as mulheres do Brasil. 90% dos títulos da reforma agrária são para mulheres”, disse, na entrevista.

“Não quero que o BNDES volte a emprestar dinheiro para ditaduras”, acrescentou, em nova pista da retórica a ser adotada após o início efetivo da campanha eleitoral, em 16 de agosto.

Estadão Conteúdo