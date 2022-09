‘Ele veio pra lacrar’, diz Leão Serva sobre ataque de deputado bolsonarista

Na noite de ontem, durante debate realizado pelo UOL, Folha de S. Paulo e TV Cultura, o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos), que é candidato a deputado federal, foi expulso após tentar intimidar a jornalista Vera Magalhães, que estava participando do evento. O deputado segurava o celular gravando enquanto gritava ‘Vergonha para o jornalismo, vergonha, é isso que a senhora é’, se referindo à jornalista. Então, o apresentador Leão Serva, que mediava o debate, pegou o celular do deputado e jogou longe. “O deputado Douglas Garcia já tem uma prática de perseguição em relação à Vera Magalhães há um bom tempo. Ele vieo aqui visivelmente com a intenção de lacrar. A única solução que era possível naquela hora era afastá-lo da lacração, e por isso eu interrompi a gravação que ele estava fazendo, como forma de separar ele da Vera”, justificou ele. Vera Magalhães virou alvo de bolsonaristas após o presidente Jair Bolsonaro (PL) hostilizá-la no debate presidencial da Band TV, no dia 28 de agosto. Foi o chefe do Executivo quem primeiro a atacou com a frase “você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, repetida por Douglas Garcia.