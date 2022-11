Eduardo Leite aceita convite e será próximo presidente do PSDB

Leite se tornou uma das principais forças políticas do PSDB, principalmente depois da derrota dos tucanos na disputa pelo governo de São Paulo

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aceitou um convite para ser o próximo presidente nacional do PSDB. Ele comunicou a decisão ao atual comando do partido na noite de terça-feira (29).

Com a decisão, Leite deve assumir o coman do da sigla nos primeiros meses de 2023. Ele vai se reunir com o presidente da legenda, Bruno Araújo, na próxima quarta-feira (7), em Brasília, para acertar os detalhes de um processo de transição.

Leite se tornou uma das principais forças políticas do PSDB, principalmente depois da derrota dos tucanos na disputa pelo governo de São Paulo.

O convite a Leite foi articulado por Araújo. Nas últimas semanas, ele reuniu dirigentes e ex-presidentes do PSDB para costurar o apoio ao gaúcho.

Leite não deve assumir o comando da sigla de maneira imediata porque está se dedicando à montagem do próximo governo do Rio Grande do Sul. A ideia é que ele passe a se dedicar às atividades do partido depois da posse e das primeiras semanas de gestão.