Eduardo Bolsonaro dá nova sinalização de chapa Bolsonaro/Netto em postagem

Na publicação, Eduardo anexou a foto de Lula logo após o PSB ter oficializado a apresentação do ex-governador Geraldo Alckmin

Em mais uma sinalização de que está fechada a indicação do general Walter Braga Netto para a vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro (PL), o filho “Zero Dois” do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL), fez uma publicação no Twitter onde compara a escolha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vice com a de seu pai. “Nunca foi tão fácil escolher”, declara o deputado.

Na publicação, Eduardo anexou a foto de Lula logo após o PSB ter oficializado a apresentação do ex-governador Geraldo Alckmin para a chapa do ex-presidente. Na imagem, os antigos rivais aparecem de mãos dadas. Acima da foto de Lula, Eduardo colocou uma foto de seu pai junto de Braga Netto.

Ex-ministro da Defesa, Braga Netto deixou o cargo para ser assessor especial do gabinete pessoal do Presidente da República Mesmo que Bolsonaro não tenha dito com todas as letras que o ex-ministro será seu vice, a indicação já está dada como certa.

A publicação de Eduardo precisou ser corrigida já que na primeira vez ele tinha publicado apenas a imagem de Lula com a mensagem “Nunca foi tão fácil escolher”, uma gafe que gerou piadas nas redes, já que abria interpretação para seu apoio ao petista.

Estadão Conteúdo