Doria pausa agenda de viagens no Brasil e discursa para empresários em Nova York

Joana Cunha

São Paulo, SP

O presidenciável João Doria, neste final de semana, trocou as viagens domésticas de sua pré-campanha em que busca se tornar conhecido pelo Brasil e foi a Nova York circular entre empresários.

O tucano aproveitou para acompanhar a agenda dos grandes nomes do PIB em Manhattan, que está aquecida por causa do evento Personalidade do Ano em homenagem a Luiza Trajano nesta segunda (9).

Doria discursou no jantar de gala do Safra, neste domingo (8), no tom de campanha em que afirma que o Brasil precisa superar os conflitos. O ex-governador elogiou a presidente do conselho do Magazine Luiza dizendo que a liderança da empresária pode ajudar a pacificar o Brasil.

Na cerimônia de premiação, na noite desta segunda, Doria sentou na mesa principal, por ter sido homenageado na edição de 2017, mas não foi previsto nenhum discurso do tucano.