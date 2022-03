Dono da Havan posterga data para anunciar se vai ser candidato em 2022

O anúncio estava marcado inicialmente para 10 de março, mas Hang cancelou dizendo que teve compromissos que não puderam ser remarcados

Joana Cunha

São Paulo, SP

Depois de postergar a data do anúncio de sua possível candidatura nas eleições de 2022, o empresário Luciano Hang deve comunicar sua decisão na próxima sexta-feira (18).

O evento vai ser em Brusque (SC), cidade natal do empresário.

O anúncio estava marcado inicialmente para 10 de março, mas Hang cancelou dizendo que teve compromissos que não puderam ser remarcados.

O empresário vem fazendo suspense sobre suas intenções na política desde o início de 2018. Na época, ele afirmou que seguiria apenas como um ativista político. Nos últimos meses, voltou a colocar o assunto na pauta, inclusive, com suas tradicionais performances em vídeo, que ele publica em rede social.

Hang ainda não revela a sigla nem o cargo e ainda deixa dúvidas se, de fato, vai concorrer nas eleições de 2022. Na internet, tem ventilado que a vaga do Senado por Santa Catarina seria uma alternativa. A opção de concorrer ao governo do estado parece fora do horizonte.

Pelo calendário eleitoral, 2 de abril é a data até a qual os pretendentes no pleito deste ano devem estar com a filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior.