Dona de rádio citada em demissão de servidor do TSE apoia Bolsonaro

Juliana Braga

Brasília, DF

Lídia Prata Ciabotti, dona da rádio JM Online, citada na demissão de um servidor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta quarta-feira (26), manifesta em suas redes sociais apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

Há quatro dias, publicou uma foto entregando um exemplar do Jornal da Manhã, que pertence ao mesmo grupo, à primeira-dama Michelle Bolsonaro, durante visita a Uberaba (MG). Na publicação, diz ter sido um prazer ter conhecido “uma mulher tão carismática”.

No Instagram, Ciabotti também compartilhou um vídeo do empresário e apresentador Roberto Justus, no qual ele diz que votar em Bolsonaro é votar em alguém que “muitas vezes é infeliz nas suas colocações”, mas luta pela “liberdade individual”.

Ela exibe ainda fotos com outros bolsonaristas, como o ex-jogador de vôlei Maurício Souza (PL-MG), recém-eleito deputado federal, e o cantor Latino.

Nesta quarta, Alexandre Gomes Machado foi exonerado do TSE, após o gabinete do presidente da corte, Alexandre de Moraes, avaliar que ele estava tomando atitudes com falta de isenção e aparência de atuação política em sua função, além de atrapalhar os trabalhos na corte.

Em depoimento à Polícia Federal, Machado disse que recebeu um email da rádio “JM ON LINE”, em que a emissora teria dito que, de 7 a 10 de outubro, havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação de Bolsonaro.

O ex-assessor relatou ter comunicado à chefe de gabinete do Secretário-Geral da Presidência sobre o email. Afirmou que cerca de 30 minutos depois de encaminhar o caso soube que estava sendo exonerado. “Porém não lhe foi informado [pelo chefe] quanto à motivação de sua exoneração”.

O Painel tentou entrar em contato com Ciabotti, mas não teve resposta até a publicação deste texto.