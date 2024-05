Doações via Pix não são para o governo, diz Eduardo Leite (PSDB)

MARIANA ZYLBERKAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), esclareceu que as doações em dinheiro transferidas para chave Pix divulgada pela gestão não pertencem ao governo estadual. Não foi informado o valor arrecadado até agora.

O CNPJ da campanha “SOS Rio Grande do Sul” pertence a uma conta bancária do Banrisul e, segundo o governador, é vinculada a uma associação privada de bancos públicos do estado. Um comitê será criado via decreto para definir o destino dos recursos, informou Leite.

O comitê será presidido pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e terá a participação de representantes de outros órgãos da gestão estadual e de entidades sociais que irão decidir a aplicação dos recursos.

“Nenhuma das ações que comentamos aqui vai consumir recursos do Pix”, disse o governador durante entrevista coletiva no fim da tarde desta terça-feira (7), quando foi divulgado o balanço mais recente da tragédia.

“Uma vez decidida a forma de aplicação são chamadas as entidades sociais que possam fazer esse recurso chegar na ponta para as famílias e será usado para reerguer as vidas das pessoas”, continuou.

Leite ainda reiterou que a assistência imediata está garantida às vítimas, o que inclui a oferta de cobertores, alimentos, roupas de cama, colchões e a água “que está chegando”.

O dinheiro das ações, portanto, será usado passado o momento emergencial, quando os moradores e comerciantes atingidos terão que reconstruir os bens perdidos na tragédia.

O sistema de arrecadação de recursos é alvo de questionamento por parte dos gaúchos, que exigem transparência sobre os valores.

Mesma chave Pix foi usada pelo governo do Rio Grande do Sul durante enchente no Vale do Taquari, em novembro do ano passado.

Na ocasião, foram arrecadados R$ 5,5 milhões repassados a 2.327 donos de pequenos negócios em nove municípios da região afetada, segundo prestação de contas disponibilizada em site.

A ideia, segundo Leite, partiu de reunião com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), que o alertou sobre oportunistas que se aproveitaram da tragédia no litoral paulista no início do ano passado para desviar doações. “Era importante ter um canal seguro”, disse o governador.