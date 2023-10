Dino é convocado para depôr na comissão de Segurança Pública da Câmara

Reunião para ouvir Dino foi marcada para 10 de outubro. A comissão aprovou 11 requerimentos, no dia 26 de setembro

O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi convocado para prestar depoimento na comissão de Segurança Pública da Câmara.

Reunião para ouvir Dino foi marcada para 10 de outubro. A comissão aprovou 11 requerimentos, no dia 26 de setembro, para o ministro comparecer à comissão.

Todos os requerimentos foram apresentados por deputados do PL, que faz parte da oposição ao governo. Os pedidos não são convites. Por isso, Dino é obrigado a comparecer. Um dos requerimentos diz que, se o ministro não ir à reunião, ele pode ser processado por crime de responsabilidade.

Segundo os pedidos de convocação, Dino deve responder perguntas sobre associações feitas pelo ministro entre CACs e facções criminosas, invasões do MST, suspeita de interferência nos trabalhos da PF, corte nas verbas para a segurança pública e esclarecimentos sobre as imagens da sede do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro.