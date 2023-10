“Eu já fui muito homofóbico”, dispara Igor Guimarães

O humorista conta que luta constantemente contra a vaidade e o próprio preconceito ao revelar ser uma pessoa da comunidade LGBTQIA+

Igor Guimarães se tornou um dos grandes nomes do humor e tem uma carreira promissora como ator e humorista na TV e no Youtube. Em entrevista para a Caras, ele contou detalhes sobre o novo momento em sua vida pessoal e profissional, revelando que teve preconceito consigo mesmo por ser uma pessoa LGBTQIA+.

“Tinha um autopreconceito. Fui o maior homofóbico que encontrei na vida. O tempo me deu experiência e a chance de trabalhar com pessoas como Nany People, que me ensinaram demais, até que tomei forças e coragem para me entender. Agora, está tudo ótimo, estou muito feliz. Recomendo a todo mundo, inclusive. Quem puder ser gay um dia, seja”, dispara, aos risos.

O ator ainda falou sobre manter a terapia em dia para deixar os seus sentimentos organizados. “A gente não pode só ser feliz, isso faz muito mal. Eu estava sempre dando risada. Quando acontecia algo ruim, eu reprimia esse sentimento e esquecia de sentir. A terapia foi o que me ensinou a entender o bom humor com um equilíbrio de sentimentos”, conta.