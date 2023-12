Dino diz que verdadeira comemoração foi a do Ministério da Justiça

Aos presentes, Dino deixou em aberto a possibilidade de voltar à política. O ministro disse que, se o presidente Lula (PT) se sente um jovenzinho

DANIELLE BRANT

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Após ser aprovado ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Flávio Dino se reuniu com aliados e colegas no Ministério da Justiça e se referiu ao evento como sua verdadeira comemoração, além de ter agradecido a todos os presentes pelo apoio enquanto esteve na pasta.

Estiveram no local o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli (PSB), familiares de Dino, desembargadores, prefeitos do Maranhão e o vice-governador do estado, Felipe Camarão (PT). Também marcaram presença as senadoras Ana Paula Lobato (PSB-MA), Zenaide Maia (PSD-RN) e Eliziane Gama (PSD-MA), além dos deputados federais Rubens Pereira Jr. (PT-MA) e Márcio Jerry (PCdoB-MA).

Aos presentes, Dino deixou em aberto a possibilidade de voltar à política. O ministro disse que, se o presidente Lula (PT) se sente um jovenzinho aos 78 anos, ele também se sentiria aos 75 anos, idade de aposentadoria compulsória no STF. Ele repetiu que pode “vestir novamente a roupa dos Vingadores”.

Na sequência, Dino foi para o “costelão” organizado na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator de sua indicação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) no Senado. A aliados, ele disse que estava “indo lá para comemorar a aprovação do relatório de Weverton”.

Weverton e Dino se reaproximaram ao longo deste ano, após um afastamento em 2022 por causa das eleições –o senador ficou em terceiro lugar na disputa ao governo do estado, vencida por Carlos Brandão (PSB).