Dino diz que ‘não existe mandato de Miami’ e barra emendas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

ANA POMPEU

FOLHAPRESS

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), proibiu nesta quinta-feira (4) que o poder Executivo libere ou execute quaisquer novas emendas aos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ou Alexandre Ramagem (PL-RJ) por estarem fora do Brasil.



Segundo o relator, em decisão no processo das emendas parlamentares, não existe mandato parlamentar legítimo de Miami, Paris ou Roma.



“Nao existe exercicio legitimo de funcao parlamentar brasileira com sede permanente em Washington, Miami, Paris ou Roma. O mandato parlamentar nao se compadece com o regime de teletrabalho integral transnacional, sobretudo porque a promocao dos objetivos fundamentais da Republica, insculpidos no art. 3º da CF, pressupoe vivencia da realidade social brasileira e atuacao direta junto as instituicoes do Estado”, disse Dino em sua decisão.



Eduardo Bolsonaro (PL-SP) falta às sessões desde março, período em que a manutenção de seus assessores custou mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos.



Já Ramagem fugiu para os Estados Unidos durante o julgamento da trama golpista pelo STF, processo no qual foi condenado a 16 anos e um mês de prisão por participar da tentativa de um golpe.



O Supremo também determinou a perda do mandato, mas Motta ainda avalia se repetirá o procedimento adotado com Zambelli, de enviar para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), ou se a Mesa Diretora da Câmara decretará a perda do mandato.