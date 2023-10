Dino deve entregar na terça (31) plano que prevê Forças Armadas no Rio

Os ajustes serão feitos em uma reunião com o ministro José Múcio (Defesa) antes de ser apresentado ao presidente

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a previsão é entregar um pacote para o presidente Lula (PT) nesta terça-feira (31) prevendo a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro.

A proposta é que Marinha e Aeronáutica possam atuar em portos e aeroportos. Os ajustes serão feitos em uma reunião com o ministro José Múcio (Defesa) antes de ser apresentado ao presidente.

Havia a expectativa de que essa reunião ocorresse nesta segunda-feira (30) para ser apresentando conjuntamente com a Defesa e os comandantes das Forças Armadas um plano ao presidente.

O estado vive momento de crise na segurança pública, com aumento de tensão causada por grupos criminosos na região metropolitana da capital fluminense.

No último dia 23, 35 ônibus e um trem foram incendiados na zona oeste do Rio após a morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, um dos líderes da maior milícia do estado. O ataque foi o maior já registrado contra o transporte público fluminense e causou o caos na cidade, com vias fechadas e estações lotadas.

De acordo com o ministro, o plano abordará ainda outros itens, como o incremento no uso da tecnologia para o combate das organizações criminosas. O ministro disse que vai sugerir, por exemplo, a aquisição por parte do governo de uma ferramenta que identifica celulares nos presídios.