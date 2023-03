Desembargador é suspeito de participação em homicídio

Mendonça é suspeito de vender habeas corpus e de participar do homicídio do beneficiário da decisão

O desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE) Luiz Antônio Araújo Mendonça pode ser afastado após a abertura de um processo disciplinar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O julgamento começou com o voto do corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, favorável ao afastamento cautelar. “Há elementos suficientes para, na atual fase procedimental, sustentar a conclusão de que a permanência do desembargador no cargo colocará em risco a instrução processual”, disse.

Mendonça foi promotor de Justiça e procurador, e atuou por duas vezes como secretário de Segurança Pública do Estado. Em agosto de 2014, Mendonça passou a ser investigado pela PF quando seu nome foi mencionado em interceptações telefônicas em operação que apurava um grupo de extermínio ligado à venda de drogas e armas, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo

Conforme a PF, em uma das conversas, José Augusto ouve de um interlocutor que o “desembargador está na fazenda”. “Porque por telefone é complicado. (…) Ele disse ‘se vim tarde num consegue, não’, porque ele disse que tem um compromisso.” No mesmo dia, de acordo com a investigação, que tinha como base a quebra de sigilos, José Augusto esteve na fazenda do magistrado.

Mendonça admite encontro, o desembargador disse ter se assustado com a abordagem e afirmou que, a distância, antes do portão da propriedade, ordenou que o acusado por tráfico fosse embora.

Após três dias, Mendonça votou pela revogação do mandado de prisão de José Augusto, que, em um dos grampos feitos pela PF, comemora a decisão: “Deu. Ganhamos o alvará. Se não fosse o negócio de sábado lá na fazenda do homem, era pau!!!”. Em outra gravação, ele citou nominalmente o desembargador e contou a outro investigado que passou em sua fazenda.