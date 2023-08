Derrite posta foto de fuzil de suspeitos apreendido no litoral de SP

Derrite mostrou a arma e disse que a polícia não vai “baixar a guarda no enfrentamento ao crime organizado”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, publicou nesta terça-feira (1) a foto de um fuzil que teria sido apreendido de criminosos em Santos, no litoral de São Paulo.

Derrite mostrou a arma e disse que a polícia não vai “baixar a guarda no enfrentamento ao crime organizado”.

Ele disse ainda que não haverá território “onde a polícia não entre”. “Para quem acha que a atuação da polícia é desproporcional, apreendemos hoje um fuzil em posse dos criminosos no litoral”, escreveu.

Segundo Derrite, o mesmo fuzil aparece em um vídeo que circula nas redes sociais, em que criminosos exibem o armamento dentro de um veículo. As imagens foram gravadas na Avenida Martins Fontes, em direção ao centro de Santos.

No vídeo, além de exibir o armamento, os criminosos também provocam a polícia, em uma legenda. “Coitados deles se tentarem contra nós. O campo é nosso”, escreveu um homem na publicação.

Derrite também destacou a rápida resposta dos agentes duranta a operação no litoral de São Paulo. “O que está fazendo a diferença aqui é o engajamento dos policiais”, afirmou em coletiva de imprensa realizada hoje, em Santos.

O secretário ainda afirmou que essa será “uma resposta à altura todas às vezes que os policiais forem confrontados”.

PM É BALEADA POR SUSPEITOS EM SANTOS

Nesta terça-feira (1º), a cabo Gomes, 34, estava ao lado de uma viatura com um colega fazendo um relatório de turno quando a dupla foi abordada por três homens armados.

Os suspeitos tinham desembarcado de um veículo em outra rua e caminharam até a viatura com armas longas. Eles abriram fogo contra os policiais e fugiram, como mostra uma câmera de vigilância.

A policial, com 10 anos de serviço na PM, foi baleada no ombro e socorrida para a Santa Casa do município. Ela foi hospitalizada às 6h20. O estado de saúde dela é considerado estável, sem indicação de cirurgia com urgência.

“A referida paciente está recebendo toda assistência da equipe multiprofissional do posto de pronto atendimento”, informou a Santa casa de Santos, em nota enviada à reportagem.