Deputado que hostilizou jornalista recebeu R$ 700 mil de fundo eleitoral

O Republicanos procurou se distanciar da agressão contra Vera, e pediu a Garcia que se explique sobre o caso

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O deputado estadual Douglas Garcia, que interpelou de forma agressiva a jornalista Vera Magalhães, recebeu R$ 700 mil de fundo eleitoral de seu partido, o Republicanos. Mesmo após o episódio, ele é uma das principais apostas da legenda para obter um mandato de deputado federal.

Garcia foi um dos mais contemplados com recursos do fundo entre 71 candidatos do Republicanos em São Paulo para a Câmara dos Deputados. Recebeu menos apenas do que os atuais parlamentares que buscam a reeleição.

O Republicanos procurou se distanciar da agressão contra Vera, e pediu a Garcia que se explique sobre o caso. Mas não há risco, por ora, de que sua candidatura seja anulada pelo partido. Ao contrário, há uma avaliação de que a exposição que obteve poderá lhe dar mais votos.