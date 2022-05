Deputado-general apoia Bolsonaro mesmo estando na União Brasil

Ele diz que mesmo com seu partido lançando a candidatura presidencial de Luciano Bivar, pretende apoiar a reeleição de Bolsonaro

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Apesar de ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal General Peternelli (SP) decidiu ficar na União Brasil e não migrar para o PL, como fizeram muitos de seus colegas eleitos pelo antigo PSL em 2018.

Ele diz que mesmo com seu partido lançando a candidatura presidencial de Luciano Bivar, pretende apoiar a reeleição de Bolsonaro. “Meu acordo para permanecer no partido prevê autorização para que eu siga com o presidente”, diz Peternelli, que costuma ser uma espécie de coordenador informal das candidaturas militares ao Legislativo.

O parlamentar também pretende destoar da orientação de seu partido no plano estadual. Diz que votará no bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) em vez do candidato apoiado por sua legenda, o governador Rodrigo Garcia (PSDB).