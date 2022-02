Deputado bolsonarista diz ter sido alvo de atentado a tiros no Ceará

Em uma rede social, ele afirmou que o carro em que estava foi perseguido por uma moto e foi alvo de ao menos sete disparos de arma de fogo

João Pedro Pitombo

Um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste, o deputado estadual André Fernandes (PL), 24, afirmou ter sido vítima de um atentado nesta segunda-feira (7) em uma rodovia no município de Solonópole (230 km de Fortaleza).

Em uma rede social, ele afirmou que o carro em que estava foi perseguido por uma moto e foi alvo de ao menos sete disparos de arma de fogo. O carro tinha os vidros blindados e não houve feridos. “Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio! Uma motocicleta nos acompanhou e efetuou aproximadamente 7 disparos no meu veículo. Um dos tiros atingiu o pneu, mas andamos vários KMs mesmo com o pneu furado. Foi uma fuga intensa”, afirmou o deputado.

O caso aconteceu na véspera da visita de Jair Bolsonaro ao Ceará. O presidente participa nesta quarta-feira (8) no município de Jati, sul do estado, da retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o Cinturão das Águas do Ceará.

O deputado registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Igatu e fez críticas ao governador Camilo Santana (PT): “Minha família está com medo! O governador continua negando o meu direito de ter seguranças, mesmo com as inúmeras ameaças que venho recebendo”.

Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga a ocorrência registrada pelo deputado estadual André Fernandes. Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Iguatu. A Polícia Civil realiza diligências para elucidar os fatos.

O governador Camilo Santana determinou que o caso seja investigado: “Determinei ainda rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão (PDT) informou que já entrou em contato com André Fernandes para disponibilizar seguranças para o deputado. Eleito pelo PSL na onda bolsonarista em 2018, André Fernandes foi o deputado estadual mais votado do Ceará com 109 mil votos.

Antes, fez sucesso na internet como youtuber, onde protagonizava esquetes de humor. Nas vésperas da eleição mudou o perfil de seu canal e passou a fazer vídeos com conteúdo conservador e em defesa de Jair Bolsonaro.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de André Fernandes, que informou que o deputado está na estrada e não poderia comentar o caso.