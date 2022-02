Bolsonaro volta a chamar nordestinos de ‘pau de arara’: ‘Pô, é isso aí’

Na semana passada, Bolsonaro chamou seus assessores nordestinos de “paus de arara” durante transmissão ao vivo nas redes sociais

Em viagem pelo Nordeste para inaugurar trechos da transposição do Rio São Francisco na tentativa de alavancar a popularidade do governo na região, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a usar expressões consideradas preconceituosas nesta terça-feira, 8, para se referir aos nordestinos: “cabra da peste”, “pau de arara”, “arataca” e “cabeçudo”.

“Eu sempre me referi, entre os amigos Cabra da peste, pau de arara. Me chamam de alemão também. Arataca, cabeçudo. Pô, é isso aí”, disse Bolsonaro em vídeo divulgado pelo blog Magno Martins, gravado durante visita a uma estação de bombeamento da transposição inaugurada em Salgueiro (PE).

Na semana passada, Bolsonaro chamou seus assessores nordestinos de “paus de arara” durante transmissão ao vivo nas redes sociais e errou a origem de Padre Cícero – em vez de Ceará, disse Pernambuco. O advogado João Arnaldo Novaes, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL, entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo uso da expressão.

Ainda assim, o presidente afirmou no vídeo desta terça-feira que é uma “satisfação” atender ao povo nordestino com a transposição do São Francisco.

O Nordeste é a região onde Bolsonaro tem a maior dificuldade eleitoral na comparação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário nas eleições deste ano.

O governo federal vê na transposição e no Auxílio Brasil de R$ 400 possíveis “pontos de virada” para a popularidade do presidente nos Estados do Nordeste.

