Deputado bolsonarista dá tapa e ameaça líder do MBL no PR

O membro do MBL foi à sala do deputado questioná-lo sobre o aluguel de um imóvel pelo qual Martins paga R$ 6.000 mensais

O deputado estadual do Paraná Delegado Fernando Martins (Republicanos) deu um tapa e ameaçou João Bettega, líder do MBL (Movimento Brasil Livre) no estado. De acordo com Bettega, a agressão ocorreu na última terça-feira (31), no gabinete do bolsonarista na Assembleia Legislativa do Paraná.

O membro do MBL foi à sala do deputado questioná-lo sobre o aluguel de um imóvel pelo qual Martins paga R$ 6.000 mensais, de acordo com Bettega. O deputado respondeu que o valor é “legal” e que tais gastos são informados à Assembleia.

Ele também se mostrou insatisfeito com a abordagem do jovem, afirmando que não sabia que o teor da visita ao seu gabinete seria aquele. “Em Curitiba, o preço do aluguel é caro”, justificou-se.

A conversa foi filmada por uma terceira pessoa que acompanhava Bettega. Ao perceber que estava sendo gravado, Martins se levantou da cadeira, bateu nas costas do líder do MBL dizendo “você veio falar aqui com a polícia, cara” e pegou bruscamente o celular que registrava o vídeo da mão de quem o manuseava.

Neste sábado (4), Bettega se manifestou em suas redes sociais sobre o assunto, compartilhando notícias que tratavam do ocorrido.

Martins não havia se manifestado até a conclusão deste texto.