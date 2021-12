Deputada vai recorrer de decisão sobre suspeição de ministro do TCU em caso de cartões de Bolsonaro

A parlamentar quer afastar Carreiro da relatoria do caso dos gastos de Jair Bolsonaro com cartão corporativo

Camila Mattoso

Brasília, DF

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que vai recorrer da decisão do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas que negou pedido de suspeição do seu colega de corte Raimundo Carreiro.

A parlamentar quer afastar Carreiro da relatoria do caso dos gastos de Jair Bolsonaro com cartão corporativo.

“É evidente que um funcionário do governo (cargo de embaixador) não pode ser o relator das denúncias de uso inadequado do cartão corporativo feito pelo seu superior, Bolsonaro”, disse a deputada

Fernanda Melchionna e o deputado Elias Vaz (PSB-GO) questionaram a manutenção de Carreiro no caso após sua indicação por Bolsonaro para o posto de embaixador em Portugal. Ela foi aprovada pelo Senado e o ministro aguarda a nomeação.

“Não podem ser caracterizados como amigos íntimos do Presidente da República todos os inúmeros indicados por ele a ocupar cargos durante toda a sua gestão. Se o direito enxergasse a questão sob esse prisma, não teria a Constituição Federal dado ao Presidente da República a prerrogativa de indicar três dos nove Ministros desta Casa”, escreveu Dantas.