Justiça rejeita parte da denúncia contra ex-secretário do Rio que negociou com traficantes

Camila Mattoso

São Paulo, SP

A Justiça Federal rejeitou nesta quarta-feira (15) a denúncia sob acusação de associação para o tráfico oferecida contra Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Ele foi preso após negociar com traficantes detidos em presídio federal as condições para voltar a cumprir pena no estado.

O juiz Vitor Valpuesta, da 3ª Vara Federal Criminal, entendeu que os diálogos travados não permitem entender que Montenegro tinha a intenção real de contribuir com o tráfico de drogas ou com as facções criminosas. Ele afirmou em sua decisão ver condições de instaurar a ação penal pelas acusações de falsidade ideológica e prevaricação. Contudo, avaliou que esta análise deve ser feita pela Justiça Federal de Cascavel (PR), onde fica o presídio visitado por Montenegro.

A denúncia foi oferecida com base nas gravações das reuniões feitas pelo ex-secretário com alguns dos principais traficantes do Rio de Janeiro. Os diálogos indicam que ele negociava o retorno deles ao estado.

“Você o é um cara que, porra, talvez você seja o cara mais importante que o Secretário de Segurança Pública no Rio”, disse Montenegro ao traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, uma das lideranças do Comando Vermelho.