Avião faz voo em formato de coração na Alemanha; veja foto

A rota marcou o contorno de um coração, e foi captada pelo serviço de rastreamento de voo FlightRadar24

A empresa de aviação Airbus entrega o último superjumbo A380 à Emirates Airlines nesta quinta-feira (16), marcando assim o fim de 14 anos de produção do maior avião comercial do mundo. Na última segunda (13), o avião fez seu último voo de teste e deixou uma mensagem no céu. Os pilotos decolaram das instalações da Airbus no aeroporto de Hamburgo-Finkenwerder e fizeram uma viagem pelo nordeste da Alemanha. A rota marcou o contorno de um coração, e foi captada pelo serviço de rastreamento de voo FlightRadar24.

A embarcação é registrada como MSN 272 e estava em Hamburgo desde março, onde fica sua base para os testes finais e também para a adequação da cabine. A entrega para a Emirates está prevista para ocorrer ainda em dezembro. O A380 tem capacidade para até 500 pessoas, possui dois andares e até chuveiros na primeira classe. Sua fabricação foi encerrada após 272 modelos serem feitos. A Airbus, empresa que reúne fabricantes de aviões na França, Alemanha, Grã-Bretanha e Espanha, encerrou o projeto em 2019.

Segundo a CNN, o modelo foi desenvolvido com US$ 25 bilhões, cerca de R$ 142 bilhões. O primeiro foi entregue para a Singapore Airlines, no ano de 2007, e, depois disso, cerca de 250 A380 saíram da linha em Toulouse. Em 2017, a Airbus também fez uma rota em formato inusitado. Para testar um de seus novos modelos de uma maneira mais “festiva”, a tripulação da base de Hamburgo, na Alemanha, se inspirou no formato de uma árvore de Natal para traçar uma rota de cinco horas. O teste foi feito também com um Airbus A380. O desenho da “rota natalina” foi divulgado no Twitter do FlightRadar24.

A rota foi feita majoritariamente sobre o território alemão. No desenho, é possível ver o formato de um pinheiro com um “tree topper”, um enfeite grande e chamativo que vai no topo da árvore –que foi concluído enquanto a tripulação sobrevoava o território da vizinha Dinamarca.

Embora a atitude tenha sido criticada por alguns internautas, os responsáveis pelo Flight Rader justificaram na época: “Este é um voo que aconteceria de qualquer maneira. A única coisa especial foi o formato da rota”.