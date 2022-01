Deputada Isa Penna faz boletim de ocorrência por ameaças de estupro e morte

À reportagem, a deputada diz que, como já recebeu ameaças de morte anteriormente, encara o episódio com frieza, sem diminuir, porém, as precauções

Luiza Souto

São Paulo, SP

A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) fez um boletim de ocorrência, nesta quinta-feira (27), após receber um e-mail com ameaça de morte. Entre outras ofensas, a pessoa diz que vai estuprar a parlamentar.

No documento registrado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e obtido pela reportagem, a Polícia Civil determinou que a denúncia feita por Isa Penna fosse encaminhada para a Divisão de Crimes Cibernéticos, onde serão apurados os crimes de ameaça e injúria.

À reportagem, a deputada diz que, como já recebeu ameaças de morte anteriormente, encara o episódio com frieza, sem diminuir, porém, as precauções em relação a sua segurança.

“A gente vai até se desumanizando um pouco. Mas sempre deixo muito claro que não tem nenhuma menina inocente aqui e que não saiba fazer política”, diz.

“Ser mulher no Brasil é perigoso. Inclusive, eu me preparo para esse tipo de momento. Fica uma sensação ruim, e me concentro nos protocolos de segurança para não ser pega desprevenida”.

Por ser um ano de eleições estaduais e presidencial, a deputada aponta ser provável que esse tipo de ameaça seja cada vez mais frequente daqui para a frente. “Não será fácil. A todo momento seremos intimidados.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em dezembro de 2020, Isa Penna sofreu assédio dentro da Alesp de um colega parlamentar. Durante uma sessão na Casa, o deputado Fernando Cury (Cidadania-SP) se aproximou por trás da parlamentar e passou a mão na lateral de seu seio.

A cena foi gravada em vídeo. Isa fez um Boletim de Ocorrência contra o deputado e também abriu reclamação no Conselho de Ética da Casa.

Cury sofreu punição de seis meses afastado. Após quase seis meses de tentativas por parte da Justiça, Fernando Cury foi notificado em outubro de 2021 da acusação de importunação sexual.