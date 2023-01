Deputada bolsonarista desponta como nome do PL para CCJ

Dono da maior bancada, o partido deve se revezar com o PT e assumir o colegiado mais importante da Casa em 2024

Fábio Zanini

São Paulo-SP

A deputada federal bolsonarista Carol de Toni (SC) desponta como o nome mais forte do PL para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Dono da maior bancada, o partido deve se revezar com o PT e assumir o colegiado mais importante da Casa em 2024.

De Toni tem atuação parlamentar concentrada em temas próprios do bolsonarismo e apresentou projetos dedicados à proibição do ensino da chamada linguagem neutra nas escolas, à descriminalização do ensino domiciliar e à flexibilização do controle, comercialização e aquisição de armas de fogo no Brasil. A deputada chegou a ter seu sigilo bancário quebrado a pedido da Procuradoria-Geral da República após ter sido incluída no inquérito destinado a apurar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos.