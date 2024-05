Deputada Amália Barros, vice-presidente do PL Mulher, está em estado grave em hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) está em estado grave e sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ela passou por um novo procedimento médico na quinta-feira (9) após retirar nódulo no pâncreas.

Ela foi submetida a um “procedimento adicional de radiointervenção”. O boletim médico não detalha qual seria a intervenção que a congressista foi submetida. Porém, segundo o Hospital 9 de Julho e o Hospital Albert Einstein, a radiologia intervencionista se utiliza de procedimentos diagnósticos e terapêuticos de forma menos invasiva, com o uso de métodos de imagem para guiar o médico, evitando cortes cirúrgicos.

Amália está em estado grave e sob cuidados intensivos. Ela foi internada em 1º de maio e passou por cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas na quinta-feira (2). No sábado (4), foi divulgado que a deputada apresentou “melhora expressiva” após segundo procedimento cirúrgico.

Na terça-feira (7), passou por um procedimento de drenagem de vias biliares, que visa retirar o líquido biliar acumulado em excesso no fígado.

A deputada é vice-presidente do PL Mulher Nacional. Ela continua internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (10), e não há perspectiva de alta.

Ela está sob os cuidados da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, conhecida por cuidar de famosos e políticos, e chegou a ser cotada para o ocupar o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro (PL).

A congressista também está sob supervisão do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião do aparelho digestivo da unidade hospitalar e médico de Bolsonaro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), presidente do PL Mulher Nacional, disse estar com saudades da amiga. Em uma postagem no Instagram, feita na quinta-feira (9), a esposa de Bolsonaro escreveu que não gosta de ver a amiga neste estado.

“Estamos orando e crendo no milagre. Peço que continuem na intercessão por nossa Amália”, finalizou. A ex-primeira-dama também publicou uma foto ao lado da amiga em um evento do partido.