Demora no TCU ameaça cronograma de capitalização da Eletrobras

Ministros do TCU afirmam que deve haver um pedido de vista, provavelmente de Vital do Rêgo

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A demora do Tribunal de Contas da União (TCU) em analisar a processo de capitalização da Eletrobras já inviabilizou o cronograma estabelecido pelo Ministério da Economia, afirmam fontes familiarizadas com o processo. Para dar tempo de iniciar a venda de ações até 13 de maio, como planejado, o julgamento da segunda etapa deveria ter acontecido até esta quarta-feira (13).

Ministros do TCU afirmam que deve haver um pedido de vista, provavelmente de Vital do Rêgo. O tempo de análise, acrescido do prazo para o roadshow e do necessário para permitir o uso do FGTS para a compra de ações, com o feriado de Tiradentes, torna inviável o cumprimento das etapas até a data estipulada.

A capitalização foi incluída na pauta da próxima quarta-feira (20), antecipando o julgamento a pedido do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o relator, o ministro Aroldo Cedraz, não estará presente porque tem uma viagem em missão oficial pela Corte.

O governo tem pressa em lançar as ações para evitar qualquer contaminação com o clima eleitoral do segundo semestre.